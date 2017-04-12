Обнародован трейлер сериала «Мгла» по Стивену Кингу (видео) Премьера сериала запланирована на вторую половину июня. На YouTube был обнародован трейлер сериала "Мгла", основанного на повести Стивена Кинга "Туман". Премьера сериала запланирована на вторую половину июня. Продюсерами проекта выступили Боб Вайнштейн и Харви Вайнштейн. Сериал не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия. Судя по трейлеру "Мглы", сериал обещает быть действительно страшным. Повесть Стивена Кинга "Туман" написана в жанре психологического ужаса. По сюжету, неестественно густой туман окутывает небольшой городок Бриджтон в штате Мэн. Впоследствие герои начинают понимать, что в тумане скрываются неизвестные чудовища. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама