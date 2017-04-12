В Киеве к Евровидению хотят ввести "сухой закон"

12.04.17 12:48Сколько просмотров этой статьи178Сколько комментариев этой статьи0

Нацполиция просит власти запретить продажу алкоголя.

В Киеве на время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 хотят объявить "сухой закон".

Об этом говорится в письме главы патрульной полиции Александра Фацевича в КГГА "Об ограничении реализации алкогольных напитков".

В нем Фацевич просит столичную администрацию принять распоряжение "О запрете реализации пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных и слабоалкогольных напитков, столовых вин" с 4 мая по 15 мая на территории, прилегающей к Еврогородку на Софийской площади, а с 8 мая по 13 мая на территории, прилегающей к Международному выставочному центре в районе станции метро "Левобережная", где пройдет сам конкурс. К слову, в районе МВЦ находится крупный ТРЦ.

Напомним, в Киеве накануне Евровидения-2017 появится "диалоговая" полиция, которая должна будет снижать уровень агрессии участников массовых мероприятий.

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