Анна Куркурина рассказала, чем окончился скандал с ее выселением мэром Николаева

12.04.17 16:21Сколько просмотров этой статьи242Сколько комментариев этой статьи0

После публикации информации о намерении городских властей Николаева буквально сделать "бомжем" абсолютную чемпионку мира по пауерлифтингу Анну Куркурину, Александр Сенкевич приостановил судебные разбирательства и пообещал не выселять известную спортсменку.

Как сообщает "Николаев в подробностях", об этом Анна Куркурина рассказала редакции Podrobnosti.mk.ua , после публикации материала "Анна Куркурина: Мэр Николаева лично подписал документ о моем выселении, делая меня "бомжом"" на нашем сайте.

  • На следующий день после публикции материала мне позвонил Сенкевич и пригласил на встречу. После разговора в мэрии пришли к тому, что прописки в общежитии учителей на улице Маршала Василевского меня лишать не будут. Что касается иска, то городские власти инициировали перенесение суда, - рассказала Куркурина.

Поднимала чемпиона вопрос выделения ей городом жилья за спортивные заслуги, однако Александр Сенкевич на это ответил категорис=ческим отказом: "Квартир нет".

Как сообщалось ранее, городской голова Николаева Александр Сенкевич на протяжении нескольких месяцев пытался лишить прописки и отправить обратно на Донбасс гордость Николаева – абсолютную чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Куркурину.

Как стало известно Podrobnosti.mk.ua из документов, предоставленных в распоряжение редакции, мэр Николаева отказал Анне Куркуриной в предоставлении жилья, аргументируя это тем, что она не состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. После чего исполкомом был подан иск в суд о признании Анны Куркуриной утратившей право на пользование комнатой №6 в общежитии по улице Маршала Василевского, 59, где она прописана с 1988 года.

Примечательно, что иск подписывал лично мэр Сенкевич.

Похожие новости

27.02.17 09:51Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2017 для всех знаков Зодиака

16.02.17 19:00Украина собирается судиться с Россией в международном арбитраже по поводу Крымского моста

08.02.17 16:06В ЕС определились с датой переговоров по "безвизу" для Украины - СМИ

20.01.17 21:30Как украинский биатлонист Сергей Семенов "бронзу" Кубка мира добывал (ВИДЕО)

05.01.17 20:10Украинка стала чемпионкой мира по шахматам в блице

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326490

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911920

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика