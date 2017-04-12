Анна Куркурина рассказала, чем окончился скандал с ее выселением мэром Николаева

После публикации информации о намерении городских властей Николаева буквально сделать "бомжем" абсолютную чемпионку мира по пауерлифтингу Анну Куркурину, Александр Сенкевич приостановил судебные разбирательства и пообещал не выселять известную спортсменку.

Как сообщает "Николаев в подробностях", об этом Анна Куркурина рассказала редакции Podrobnosti.mk.ua , после публикации материала "Анна Куркурина: Мэр Николаева лично подписал документ о моем выселении, делая меня "бомжом"" на нашем сайте.

На следующий день после публикции материала мне позвонил Сенкевич и пригласил на встречу. После разговора в мэрии пришли к тому, что прописки в общежитии учителей на улице Маршала Василевского меня лишать не будут. Что касается иска, то городские власти инициировали перенесение суда, - рассказала Куркурина.

Поднимала чемпиона вопрос выделения ей городом жилья за спортивные заслуги, однако Александр Сенкевич на это ответил категорис=ческим отказом: "Квартир нет".

Как сообщалось ранее, городской голова Николаева Александр Сенкевич на протяжении нескольких месяцев пытался лишить прописки и отправить обратно на Донбасс гордость Николаева – абсолютную чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Куркурину.

Как стало известно Podrobnosti.mk.ua из документов, предоставленных в распоряжение редакции, мэр Николаева отказал Анне Куркуриной в предоставлении жилья, аргументируя это тем, что она не состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. После чего исполкомом был подан иск в суд о признании Анны Куркуриной утратившей право на пользование комнатой №6 в общежитии по улице Маршала Василевского, 59, где она прописана с 1988 года.

Примечательно, что иск подписывал лично мэр Сенкевич.