Бывший ведущий "Орла и решки" снял провокационный клип в стиле "50 оттенков серого"

Антон Лаврентьев презентовал клип на песню Monami – главный сингл дебютного альбома

После ухода из передачи "Орел и решка" в 2015 году 33-летний Антон Лаврентьев начал сольную карьеру: в марте 2017-го вышел его первый сольный альбом "Мои путешествия".

Песни занимали первые позиции в хит-парадах – поклонники были в полном восторге. И вот, Антон презентовал клип на песню Monami – главный сингл дебютного альбома. Композиция уже входит в ТОП-3 российского iTunes.

Режиссерская работа Сергея Шановича – получилась по-настоящему дерзкой и провокационной, прямо настоящие "Пятьдесят оттенков серого", – сообщает peopletalk.

"Мы с Сергеем Шановичем очень давно хотели сделать что-то вместе. Monami – достаточно взрослая, романтичная песня, мы решили добавить в нее контраста и, кажется, у нас получилось. С главной героиней, актрисой Анастасией Михайловой, мы как будто поменялись ролями. Получилось местами жёстко, где-то даже, наверное, вызывающе, но как и всё, что мы делаем – про опыт любви, даже если он травматичный", — признался музыкант.