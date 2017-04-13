У бібліотеці ім. Гмирьова відбулася презентація «Гетьманич: музична п’єса» Євтушенка

13.04.17 09:08Сколько просмотров этой статьи170Сколько комментариев этой статьи0

У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова відбулася презентація художнього видання «Гетьманич: музична п’єса» М. А. Євтушенка.

11 квітня у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова відбулася презентація художнього видання «Гетьманич: музична п’єса» українського актора, режисера, автора дитячих п’єс та віршів, просвітянина М. А. Євтушенка. Ця музична п’єса написана за історичним романом відомого українського письменника О. Пахучого «Тиміш Хмельницький, син Богдана» (1993 р.).

У цей день автора привітали кандидат медичних наук, голова громадської організації «Українське товариство «Просвіта» Миколаївщини» І. Б. Марцінковський, письменниця, член Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України, рецензент книги «Гетьманич: музична п’єса» Л. Я. Чижова, спонсор видання Г. Н. Коваль, які зауважили, що дана книга гідна сьогоднішнього покоління, сповнена енергетикою та знайде свого поціновувача.

Побажали майбутньої творчої наснаги великому рекламатору творів Т. Шевченка доктор педагогічних наук, доцент, лауреат Миколаївської обласної премії ім. М. Аркаса. В. Л. Мозговий, кандидат філологічних наук, доцент І. Ю. Береза та кандидат філологічних наук, викладач Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського Л. О. Бондар, які у своїй промові відмітили, що книга відбулася, хоча до кінця тримає інтригу. Беззаперечно, п’єса матиме успіх, тому що в ній використано фольклорні та літературні образи, український епос в обробці сучасних композиторів.

Гості презентації подякували автору за появу видання, де вперше в українській літературі змальовано постать Тимоша Хмельницького як видатного воєначальника й державного діяча, та побажали автору поставити п’єсу на великій сцені Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії.

Під час презентації звучали українські народні пісні у виконанні Прибузького народного ансамблю пісні і танцю Миколаївського коледжу культури і мистецтв (керівник – заслужений працівник культури України А. Затурян) і вокального колективу «Джерело» Обласного палацу культури (керівник В. Горбенко), а також пісні з презентованої п’єси. Крім того, під час заходу відбулася ще одна визначна подія – генерал-лейтенант Буго-Лиманського незалежного козацтва М. П. Ворона передав ГО «Українське товариство «Просвіта» Миколаївщини» пам’ятну дошку на дім, де жив і працював М.М. Аркас.

Захід пройшов за участю представників творчих спілок, поетів, працівників культурно-освітніх закладів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів у святковій, творчій атмосфері.

Наприкінці заходу присутні ознайомилися з книжковою експозицією «Козацька слава Миколаївщини», де були представлені краєзнавчі видання з фонду бібліотеки.

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