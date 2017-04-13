Школьник из Днепропетровской области победил на Всеукраинской олимпиаде по физике

13.04.17 11:21Сколько просмотров этой статьи200Сколько комментариев этой статьи0

25 областей, 175 участников и неделя соревнований. В области прошла Всеукраинская ученическая олимпиада по физике. Среди лучших - юные умники из нашей области. Восьмиклассник Никита Швец одержал победу, еще двое школьников - призовые места.

Школьник из Днепропетровской области победил на Всеукраинской олимпиаде по физике 09:5907.04.20174 Школьник из Днепропетровской области победил на Всеукраинской олимпиаде по физике Молодцы, ребята! Даже не победа, а само участие на олимпиаде такого уровня-это уже показатель. Если государство не обратит внимание на талантливых, перспективных ребят, то они, возможно, обратят внимание на другое государство. За копейки работать здесь-себя не уважать.

25 областей, 175 участников и неделя соревнований. В области прошла Всеукраинская ученическая олимпиада по физике. Среди лучших - юные умники из нашей области. Восьмиклассник Никита Швец одержал победу, еще двое школьников - призовые места.

Как рассказали в пресс-службе ДнепрОГА, 8-классники Днепровского лицея информационных технологий Никита Швец, Ирина Величко и Андрей Волков - впервые на всеукраинской олимпиаде по физике. И уже имеют успехи. Никита получил первое место в своей возрастной категории. Ирина и Андрей - разделили второе.

"Дети с нашего лицея часто участвуют в олимпиадах и побеждают в них. Однако для Никиты, Иры и Андрея это первый конкурс такого уровня. Их достижения очень радуют. Будем готовиться и на следующий год, чтобы показать еще лучший результат", - рассказал директор Днепровского лицея информационных технологий Сергей Григорьев.

Всеукраинскую ученическую олимпиаду принимал Кривой Рог. Соревнования продолжались неделю. В них приняли участие ученики 8-11 классов - это 175 участников из 25 областей Украины. Наш регион представляли 6 школьников. Они приехали из Днепра, Марганца и Кривого Рога. Задачи, которые должны решить дети, интересные и креативные. Всего было три тура: теоретический, демонстрационный и экспериментальный.

"В теоретическом туре ученики должны были решить задачи. В демонстрационном - ответить на вопросы конкурсного жюри. Экспериментальный включал демонстрацию лабораторных заданий, которые учащиеся часто выполняли на уроках", - рассказали в департаменте образования и науки ДнепрОГА.

Победителей наградили дипломами и подарками. Остальные участники тоже не с пустыми руками - им подарили энциклопедии.

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