В метро Харькова мужчина с гранатами ехал на рыбалку

Жителю Донецкой области грозит от трех до семи лет тюрьмы

Как сообщает "Корреспондент.net", в харьковском метрополитене правоохранители задержали мужчину, который перевозил в сумке гранаты и запалы к ним. Подозрительного мужчину с сумкой заметили в вестибюле станции метро Проспект Гагарина в 7.30 четверга, 13 апреля, сообщили в областной полиции.

При проверке правоохранители обнаружили у мужчины три гранаты РГД и три запала к ним. Владелец боеприпасов, 28-летний житель Донецкой области, пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу.

Сейчас правоохранители устанавливают место приобретения боеприпасов. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Задержанному грозит от трех до семи лет тюрьмы. Ранее в Киеве на станции метро Вокзальная задержали мужчину с арсеналом боеприпасов.