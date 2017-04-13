Воду теперь можно есть ( видео)

13.04.17 15:45Сколько просмотров этой статьи197Сколько комментариев этой статьи0

В Великобритании создали инновационный стартап - съедобные пузыри с водой. Таким образом, пластиковые бутылки с водой в скором времени могут уйти в прошлое. Об этом сообщает boredpanda.

Пузыри под названием Ooho создаются путем упаковки капли питьевой воды в съедобную мембрану, изготовленную из натурального экстракта морских водорослей. Продукт будет полностью разлагаться в течение 4-6 недель, если его не использовать.

Эту блестящую идею придумала команда Skipping Rocks Lab, состоящая из группы инженеров-выпускников RCA и Imperial College London.

Впервые они представили эту идею еще в 2003 году. С тех пор ученые упорно трудились, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Свою идею они разместили на сайте crowdfunding и всего за несколько дней получили более 750 тысяч долларов на разработку проекта.

Учитывая, что только в США используют около 35 миллиардов пластиковых бутылок в год, и учитывая, что пластиковые бутылки с водой требуют сотни лет для разложения, это кажется гениальной идей.

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