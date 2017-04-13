NASA предъявит сенсационные открытия об инопланетянах

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что готово предъявить миру новые сенсационные открытия. Пишет «Страна».

Сегодня, 13 апреля, состоится пресс-конференция NASA, а повестке дня которой - открытия в сфере изучения мировых океанов и инопланетной жизни. Возможно, сегодняшний день войдёт в историю, как начало совершенно новой эры.

Пресс-конференция пройдёт в Вашингтоне, старт мероприятия намечен на 14 часов по местному времени. Сообщается, что открытия держатся в строжайшей тайне, и специалисты NASA всячески препятствуют утечке информации.

"Эти открытия помогут в будущих исследованиях океана, включая запланированную на средину 2020-х годов экспедицию по исследованию Европы (спутника Юпитера)" - говорится в сообщении NASA.

Учёные NASA отчитаются о новых открытиях в штаб-квартире международной организации в Вашингтоне. Саша Енина .