В Николаевском зоопарке родились редкие многорогие овечки

13.04.17 17:27Сколько просмотров этой статьи158Сколько комментариев этой статьи0

В апреле в Николаевском зоопарке опять пополнение - родились два малыша овцы святого Якова (Ovis aries).

Посетители зоопарка могут посмотреть и даже пообщаться с этими милашками на стилизованном этническом подворье «Дідова хата».

Овцы святого Якова – древняя и редкая порода. Их отличительная черта - многорогость. Одна пара рогов с небольшим изгибом растет в стороны, вторая сильно загнута к морде.

Вот уже более 300 лет в Англии у овец Якова есть три основных предназначения.

Во-первых, овец Якова разводят в парках как декоративных животных.

Во-вторых – работа пастухом – для других более смирных и послушных двухрогих собратьев.

Третья работа в чем-то похожа на вторую, в охранной сфере. Овцы Якова выполняют функции сторожевой собаки на фермах. При этом времени на пустой лай (блеянье) овечка не тратит – сразу без разговоров бьет рогами.

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