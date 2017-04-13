08.04.17 09:381310
Сергей Жуков напал на Стаса Костюшкина
|13.04.17 19:41
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Исполнитель окунул Костюшкина головой в унитаз
Исполнитель окунул Костюшкина головой в унитаз
Сергей Жуков обвинил Стаса Костюшкина в плагиате. В интернете появился ролик, на котором запечатлен момент, когда на Костюшкина напал лидер группы "Руки вверх".
Инцидент произошел в туалетной комнате. Исполнитель окунул Костюшкина головой в унитаз, наполненный льдом. Стасу пришлось оправдываться.
"Да я не брал, ты послушай! Нормально послушай эту песню, там другой текст, музыка другая", – говорил он Жукову.
Пользователи отреагировали на ролик с юмором, поняв, что артисты их разыгрывают.