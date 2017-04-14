Пентагон опубликовал видео испытания мощной неядерной бомбы

США опубликовали видео испытаний самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне GBU-43/B называют «матерью всех бомб». Испытания, запечатленные на видео, проводились еще 14 лет назад. В 2003 году GBU-43/B была испытана во Флориде. На кадрах запечатлен момент сброса бомбы с самолета. В финале видео можно увидеть удар и его последствия: после взрыва образовалось огромное облако из дыма и пыли в форме гриба. Эксперты отмечаю, что радиус поражения этой бомбы составляет около 140 метров, а взрывная волна сохраняет свою разрушительную мощь на расстоянии до 1,5 километров.

Но опубликовать в Сети это видео Пентагон решил после того как в Афганистане заряд массой в 9,5 тонны был сброшен на позиции ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической организации ИГИЛ).

На вооружении американской армии находится 15 бомб GBU-43/B.

Сброшенная в Афганистане бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), пишет Reuters, должна была уничтожить систему тоннелей в афганской провинции Нангархар, которые использовались боевиками. Агентство отмечает, что в Афганистане США впервые применили бомбу такого типа в военной операции.

Комментируя результаты данной атаки, президент США Дональд Трамп назвал ее «очень-очень» удачной миссией. «У нас величайшие военные в мире, и они выполняют свою работу», - подчеркнул американский президент.