СМИ: Анджелина Джоли собирается замуж

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта еще не завершился, а западные таблоиды уже сообщают, что 41-летняя актриса вновь собирается замуж.

Как пишет In Touch, избранником Джоли стал некий бизнесмен и филантроп, с которым она познакомилась в прошлом году. По словам инсайдера, через несколько недель новый возлюбленный Анджелины прилетит к ней в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с детьми Питта и Джоли.

Источник добавил, что новость застала 53-летнего Брэда Питта врасплох. «Он понятия не имел, что она встречается с кем-то, не говоря уже о том, что собирается выйти замуж», —рассказал собеседник издания.

Отметим, что после расставания Брэду и Анджелине то и дело приписывают новые романы. Однако официально пока ни один из них не подтвердился.