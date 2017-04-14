Парикмахер постриг клиентку топором (видео)

14.04.17 16:10Сколько просмотров этой статьи168Сколько комментариев этой статьи0

Новосибирский стилист сделал девушке стрижку с помощью топора. Видео показали в американском телешоу Right This Minute.

Участники шоу удивились технике мастера и восхитились смелостью девушки, которая добровольно доверила свои волосы "мяснику". Главный герой ролика - стилист Даниил Истомин - рассказал, что американцы посмотрели видео с мероприятия "Крейзи фешн шоу", проводившегося в одном из новосибирских ресторанов.

"От обычной стрижки это не сильно отличается. Линии даже более четкие. А количество ударов - это доработки: филировка и так далее. Там первые два - три удара, и стрижка, можно сказать, уже готова", - отметил стилист.

Right This Minute - американская программа, в которой ведущие обсуждают популярные в сети ролики. В эфир попадают как смешные и нелепые, так страшные и шокирующие видео.

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