В США к Пасхе приготовили 45-килограмовое шоколадное яйцо

14.04.17 22:42Сколько просмотров этой статьи188Сколько комментариев этой статьи0

В городе Лейк-Элмо в штате Миннесота сотрудники местного ресторана "Lake Elmo Inn" приготовили к Пасхе огромное яйцо из шоколада. Как сообщили "UPI", его вес составил 45 килограмм.

Повара использовали черный и белый шоколад. В общем, все работы заняли три дня. Яйцо состоит из двух половин, которые готовили отдельно. Снаружи яйцо раскрашено в 240 цветов.

Люди его любят, потом что оно такое большое и не похожее на другие, — рассказала одна из поваров.

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