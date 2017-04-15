В Пхеньяне открыли новый район с высотками

Запуск жилого комплекса приурочили ко Дню Солнца - дню рождения Ким Ир Сена

Как сообщает "Корреспондент.net", в столице Северной Кореи Пхеньяне торжественно открылся новый жилой комплекс на улице Ремен, передает Reuters. Глава КНДР Ким Чен Ын посетил мероприятие и разрезал ленточку. Однак при этом он абсолютно ничего не сказал. На церемонию пригласили десятки иностранных журналистов и фотографов.

Открытый комплекс состоит из множества зданий, в том числе высотных. Его начали строить около года назад и открыли ко Дню Солнца: 15 апреля исполняется 105 лет со дня рождения Вечного президента КНДР Ким Ир Сена. Северокорейские власти утверждают, что квартиры на этой улице получат ученые, преподаватели и особо отличившиеся госслужащие. Сегодня в Пхеньяне прошел военный парад, на котором северокорейское руководство показало новое вооружение. Отметим, что военный парад в Северной Корее прошел на фоне обострения отношений с США. Планировалось, что в честь годовщины Ким Ир Сена Пхеньян проведет очередные ядерные испытания. Из-за этого к корейским берегам направились американские корабли, чтобы в случае провокаций ответить ударом. В напряженной ситуации между Америкой и Северной Кореей Корреспондент.net ранее детально разбирался.