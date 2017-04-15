В Южной Корее запустили 300 тысяч листовок на шарах в КНДР

Также в Северную Корею отправили долларовые банкноты, USB-носители и DVD-диски.

Группа южнокорейских активистов запустила около 300 тысяч агитационных листовок на гелиевых шарах в Северную Корею, сообщает агентство Репхап.

Листовки были запущены из города Кимпхо в северо-западной части Южной Кореи. В них организаторы критикуют северокорейский режим и обвиняют его в убийстве старшего брата нынешнего лидера КНДР Ким Чон Нама, которое произошло в аэропорту в Малайзии в феврале.

Также, кроме листовок на 10 шарах в КНДР были запущены 2 тысячи банкнот номиналом $1, одна тысяча USB-носителей, одна тысяча DVD-дисков и 500 буклетов. К шарам организаторы прикрепили фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына с подписью "убийца" и его старшего брата с подписью "мертвый человек".

Cегодня в столице КНДР Пхеньяне прошел парад Корейской народной армии по случаю национального праздника – 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

На параде впервые была представлена баллистическая ракета подводной лодки KN-15 Пуккыксон-2. Также были показаны новые модификации установок реактивной артиллерии. Парад принимал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Отметим, что военный парад в КНДР прошел на фоне обострения отношений с США. Планировалось, что в честь годовщины Ким Ир Сена Пхеньян проведет очередные ядерные испытания.

Из-за этого к корейским берегам направились американские корабли, чтобы в случае провокаций ответить ударом.