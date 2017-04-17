На Пасху полиция пересчитала всех верующих

"В ночь с 15 на 16 апреля состоялись пасхальные богослужения в 15600 культовых сооружениях страны.

Участие в этих мероприятиях приняли более 7,8 млн. украинцев.

Наиболее многолюдно было в храмах Днепропетровской (1 млн.), Львовской (830 тысяч), Тернопольской (650 тысяч) и Одесской (620 тысяч) областях", – отметили правоохранители.

В эту ночь дежурили 22700 полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

16 апреля христиане восточного и западного обрядов празднуют Пасху, один из самых важных праздников в христианстве.

Он установлен в честь воскресения Иисуса Христа, который восстал из мертвых на третий день после распятия.

В Пасху совершается особо торжественное богослужение с литургией. Его проводят обычно ночью или ранним утром - с рассветом.