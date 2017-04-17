Новый клип про украинский спецназ стал хитом в Сети (видео)

Военное телевидение Украины создало клип на песню Riffmaster «Тихо Прийшов, Тихо Пішов».

Видео, опубликованное на официальном канале Военного телевидения в You Tube, вызвало восторг у пользователей Всемирной паутины, информирует news.eizvestia.com.

Авторы посвятили свою песню военнослужащим Сил спецопераций ВСУ. В клипе приняли участие и сами спецназовцы. Добавим, что автор и исполнитель этой песни Андрей «Риффмастер» часто выступает в районе проведения АТО перед украинскими бойцами, в том числе перед спецназовцами.

Командование Сил спецопераций выбрало данную песню неофициальным гимном ССО. Журналист Юрий Бутусов считает, что песня «Тихо Прийшов, Тихо Пішов» – настоящий шедевр новой украинской жизни и одно из лучших произведений, созданных в период войны. В комментариях пользователи согласились с Бутусовым, что эта песня — настоящий шедевр.