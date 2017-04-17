Новый клип про украинский спецназ стал хитом в Сети (видео)

17.04.17 12:27Сколько просмотров этой статьи123Сколько комментариев этой статьи0

Военное телевидение Украины создало клип на песню Riffmaster «Тихо Прийшов, Тихо Пішов».

Видео, опубликованное на официальном канале Военного телевидения в You Tube, вызвало восторг у пользователей Всемирной паутины, информирует news.eizvestia.com.

Авторы посвятили свою песню военнослужащим Сил спецопераций ВСУ. В клипе приняли участие и сами спецназовцы. Добавим, что автор и исполнитель этой песни Андрей «Риффмастер» часто выступает в районе проведения АТО перед украинскими бойцами, в том числе перед спецназовцами.

Командование Сил спецопераций выбрало данную песню неофициальным гимном ССО. Журналист Юрий Бутусов считает, что песня «Тихо Прийшов, Тихо Пішов» – настоящий шедевр новой украинской жизни и одно из лучших произведений, созданных в период войны. В комментариях пользователи согласились с Бутусовым, что эта песня — настоящий шедевр.

Похожие новости

15.04.16 16:31Первый альбом бывшей солистки "Ленинграда" полностью состоит из песен Скрябина (видео)

19.01.16 18:07Клип Адель на песню Hello побил рекорд Gangnam Style (видео)

02.12.15 19:29Девушки из "ВИА Гры" жестоко отомстили своим любимым: опубликовано видео

28.09.14 09:23Би-2 сняли клип о войне в Украине (видео)

18.09.14 17:43Женщины устали рожать солдат. Украинские и российские музыканты сняли антивоенный клип (видео)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика