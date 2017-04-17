08.04.17 09:381310
Новый клип про украинский спецназ стал хитом в Сети (видео)
|17.04.17 12:27
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Военное телевидение Украины создало клип на песню Riffmaster «Тихо Прийшов, Тихо Пішов».
Военное телевидение Украины создало клип на песню Riffmaster «Тихо Прийшов, Тихо Пішов».
Видео, опубликованное на официальном канале Военного телевидения в You Tube, вызвало восторг у пользователей Всемирной паутины, информирует news.eizvestia.com.
Авторы посвятили свою песню военнослужащим Сил спецопераций ВСУ. В клипе приняли участие и сами спецназовцы. Добавим, что автор и исполнитель этой песни Андрей «Риффмастер» часто выступает в районе проведения АТО перед украинскими бойцами, в том числе перед спецназовцами.
Командование Сил спецопераций выбрало данную песню неофициальным гимном ССО. Журналист Юрий Бутусов считает, что песня «Тихо Прийшов, Тихо Пішов» – настоящий шедевр новой украинской жизни и одно из лучших произведений, созданных в период войны. В комментариях пользователи согласились с Бутусовым, что эта песня — настоящий шедевр.