Тюльпанами по лицу: драка из-за парковки в Николаеве (видео)

17.04.17 14:44Сколько просмотров этой статьи139Сколько комментариев этой статьи0

В воскресенье, 16 апреля, во дворе дома Чкалова, 82, за супермаркетом «Сільпо», произошел конфликт между молодыми людьми и девушкой на Volkswagen Touareg.

Свидетелем инцидента стал корреспондент «Новостей-N».

Девушка-водитель «Фольксвагена» пыталась припарковаться во дворе, но из-за такси, осуществлявшего высадку пассажиров, у нее это никак не получалось сделать. Тогда барышня «подняла крик». Таксист выгрузил четверых молодых людей, сказал пару нелестных слов владелице «Туарега» и уехал. А вот компания продолжила ругаться с недовольной девушкой.

В ходе конфликта девушка пригрозила молодым людям своим мужем. Тогда в ответ девушка из компании пожелала водителю «Фольксвагена», «чтобы её хорошо имел муж, дабы она так не орала» и дала ей по лицу белыми тюльпанами. «Я здесь живу, поэтому не ори», - заявила девушка, после чего владелица авто с возмущением, но стала направляться в сторону своего дома.

У «Фольксвагена» были грузинские номера, а сама водитель разговаривала с сильным акцентом.

За происходящим наблюдал 10-летний мальчик, который вышел из «Туарега».

Уже в дверях своего подъезда девушка стала кричать, что сейчас выйдет муж и всем устроит, а той, от которой получила тюльпанами, вслед крикнула, что отрежет ей голову.

На этом страсти в николаевском дворе в святой праздник закончились.

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