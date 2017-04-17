Как на Николаевщине праздновали Пасху

16 апреля все православные христиане и католики праздновали один из главных христианских праздников – Пасху. Верующие начали отмечать её еще с вечера 15 апреля, приходя в церкви на всенощную службу. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Как сообщает "Мой Город", с собой на освящение прихожане несли пасхальные корзины. Туда складывали пасхальные куличи, крашенки и писанки, сливочное масло, сыр, соль и хрен. Корзину покрывали вышитым полотенцем. Перед освещением полотенце снимали и зажигали свечу. В праздничный день люди, как правило, произносят «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!»

Напомним, что в поминальные дни, как и на Пасху, полиция будет работать в усиленном режиме. Охранять общественный порядок и следить за безопасным движением транспорта будут около 600 правоохранителей.