"Форсаж 8" поставил рекорд по сборам за первый уикенд

17.04.17 16:49Сколько просмотров этой статьи132Сколько комментариев этой статьи0

Предыдущий рекорд, поставленный фильмом "Звездные войны": "Пробуждение силы", побит на три миллиона.

Восьмой боевик из франшизы "Форсаж", где герой Вина Дизеля имеет дело с гонками и мародерством, стал абсолютным рекордсменом по сборам за первый уикенд в мировом прокате, собрав по всему миру 532,5 млн долларов. Таким образом, предыдущий рекорд, поставленный продолжением другой саги - фильмом "Звездные войны": "Пробуждение силы", оказался побит на 3 млн долларов.

Интересно, что восьмому "Форсажу" не столь крупно повезло в стране производства: на американском рынке он собрал немногим больше 100 млн долларов против 147,3 млн долларов, взятых в прокате предыдущим фильмом из той же серии.

При этом "Форсаж 8" в США оставил далеко позади всех конкурентов в пасхальный уикенд: на него пришлось две трети всех сборов за выходные. Для сравнения - расположившийся на втором месте прокатного рейтинга полнометражный анимационный фильм "Босс-молокосос" принес создателям лишь 15,5 млн долларов.

В Китае же за первые три дня проката остросюжетная лента собрала 190 млн долларов. Бессменный исполнитель главной роли стартовавшей в 2001 году эпопеи о гонках, ограблениях и сопутствующих преступлениях Вин Дизель подчеркнул, что успех фильма заставил его проникнуться "смиренным благоговением" и благодарностью к зрителям. В "Форсаже 8" помимо Дизеля снялись также Шарлиз Терон, рэпер Лудакрис, Дуэйн "Скала" Джонсон, Джейсон Стэтхем, Тайриз Гибсон, Мишель Родригес и Курт Рассел. На восьмом фильме эпопея не остановится: создатели планируют выпустить девятую часть саги в 2019 году, а юбилейную десятую - двумя годами позднее.

Напомним, во время съемок "Форсажа 8" актеры не раз ссорились, срывая график съемки.

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