Успех нашей маленькой землячки

17.04.17 18:27Сколько просмотров этой статьи126Сколько комментариев этой статьи0

11-летняя Светлана Кальвина любит рисовать, танцевать, гулять на свежем воздухе и есть неполезную еду. В общем, мало чем отличается от других детей в ее возрасте.

Однако несмотря на свой юный возраст, она уже успела определиться с будущей профессией – юрист: «Мне нравится защищать людей, помогать людям, которые не виноваты».

Но если с юриспруденцией не сложится, девочка вполне сможет найти себя в юморе, так как огромный опыт она уже получила, сообщает Niklife. Маленькая николаевская принцесса поехала на знаменитое шоу «Рассмеши комика», где от ее шуток не смогли устоять Владимир Зеленский и Евгений Кошевой. Последнего, к слову, Света упомянула в одной из своих шуток:

В детстве Евгений Кошевой выжигал по дереву не лупой, а просто подставлял голову под солнце, — шутила девочка. Отметим, что высмеивание именно звезд культурной и политической жизни помогло маленькой юмористке выиграть деньги «на новый гироскутер». Света успела пошутить о Виталии Козловском, Оксане Марченко, Оле Поляковой, Монатике и даже о сыне президента Белоруссии.

Оля Полякова придумала себе образ еще в детстве, когда ей на голову упал чебурек, — смешила девочка Зеленского и Кошевого, которые позже шутили в ответ:

Кстати, Светочка, может быть сейчас вы дали идею для нового кокошника для Оли Поляковой. Пахучего кокошника!

20 тысяч гривен девочке принесла шутка о Виталии Козловском и его домашнем животном:

Собака Козловского, когда гуляет с хозяином, делает вид, что она бездомная.

После победы на шоу, маленькая Света призналась, что рассмешить комиков было очень нетрудно, а сама она прямо-таки сияла от своей победы.

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