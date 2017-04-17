08.04.17 09:381310
Белорусов на Пасху засыпало снегом
|17.04.17 19:29
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В некоторых районах высота снежного покрова составила 12 сантиметров.
В некоторых районах высота снежного покрова составила 12 сантиметров.
В ночь на 17 апреля в северо-западных районах Беларуси выпало до 12 сантиметров снега. Об этом сообщил дежурный синоптик в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, информирует БелТА.
Наибольший слой снега выпал в поселке Нарочь (12 сантиметров) и Лынтупах (11 сантиметров). В других районах северо-запада Беларуси высота снежного покрова составила от одного до семи сантиметров.