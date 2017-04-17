Экономика Китая показала рекордный рост с 2015 года

Китай смог продемонстрировать высокие темпы роста экономики благодаря эффективным мерам стимулирования, однако такая динамика вряд ли продлится долго.

По официальным данным, экономика КНР в I квартале 2017 года выросла на 6,9%. Это максимальный рост с III квартала 2015 года. Улучшение экономической ситуации стало возможным благодаря увеличению расходов на кредиты и инфраструктурные проекты, а также на фоне активного роста рынка недвижимости.

Рост ВВП превысил показатели предыдущего квартала (6,8%) и оказался более высоким, чем прогнозы (6,5%). Эксперты отмечают, что ВВП Китая благодаря стимулированию кредитами покажет значительный рост и во II квартале, после чего темпы прироста начнут снижаться.

«Китай увеличивал рост в первые шесть месяцев, так что дальше он может допустить замедление», — считает экономист IHS Markit Брайан Джексон.

Примечательно, что экономика КНР снова демонстрирует заметный рост в очень важный для страны год, когда правительство запланировало организовать съезд Коммунистической партии для того, чтобы определить имена высших руководителей.

Вместе с тем Китай пока не может справиться с проблемой роста долгов. Несмотря на усилия правительства по предотвращению долгосрочной нестабильности и возможного финансового кризиса, доля проблемных кредитов в стране постоянно растет. Суммарный долг КНР составляет 277% ВВП по сравнению с 125% в 2008 году. В марте наблюдался рост общей задолженности, хотя правительство и пыталось контролировать все процессы в банковской сфере.

На данный момент все ключевые показатели говорят о том, что экономика Китая продолжает рост. В частности, в I квартале 2017 года увеличились потребление электроэнергии и железнодорожные перевозки, которые некоторые эксперты считают даже более точным индикатором спроса, чем ВВП.

Китай также показал укрепление рынка недвижимости — в I квартале продажи в этом сегменте увеличились более чем на 20%. А вот риски, связанные с девальвацией юаня и оттоком капитала, уменьшились благодаря стабилизации национальной валюты на фоне доллара.

Впрочем, большинство экономистов сходятся во мнении, что драйверы роста ВВП во второй половине 2017 года будут подвержены колебанию, поэтому говорить об окончательном восстановлении экономики КНР пока преждевременно.