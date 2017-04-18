08.04.17 09:381310
Этой ночью над Землей промчится огромный астероид – НАСА
|18.04.17 13:14
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Последний раз он пролетал через солнечную систему 400 лет назад.
Последний раз он пролетал через солнечную систему 400 лет назад.
Этой ночью над Землей промчится здоровенный астероид, который специалисты НАСА внесли в список потенциально опасных для Земли.
Последний раз он пролетал через солнечную систему 400 лет назад. А следующее сближение с Землей ждут не раньше, чем через две с половиной тысячи лет.