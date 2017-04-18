Этой ночью над Землей промчится огромный астероид – НАСА Последний раз он пролетал через солнечную систему 400 лет назад. Этой ночью над Землей промчится здоровенный астероид, который специалисты НАСА внесли в список потенциально опасных для Земли. Последний раз он пролетал через солнечную систему 400 лет назад. А следующее сближение с Землей ждут не раньше, чем через две с половиной тысячи лет. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама