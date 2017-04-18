Ученые обнаружили невиданного ранее моллюска (видео)

В водах Филиппин обнаружили редкого большого моллюска. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Ранее исследователи считали существо Kuphus polythalamia единорогом среди моллюсков, так как никто не мог обнаружить, где оно живет.

Теперь ученые разгадали эту тайну и показали найденного моллюска, который может достигать почти 2 метров длиной, а его диаметр составляет 6 сантиметров.

Моллюск питается грязью и морскими дольками. Живет он в панцире, который сам же и образует, выделяя вокруг себя карбонат кальция.