08.04.17 09:381310
В Одессе установили памятник известному сказочному герою
|18.04.17 14:39
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В Одессе появился первый в Украине памятник Доктору Айболиту.
В Одессе появился первый в Украине памятник Доктору Айболиту.
Скульптуру можно увидеть возле аптеки по адресу улица Королева, 92. Доктор сидит возле дерева, на одной из веток - сова.
В руках у Айболита — ложка и тюбик с лекарством. «Если погладить сову, пройдет головная боль. А потрогав ложку, исчезнет чувство голода», — пишут в соцсетях одесситы.