В Одессе установили памятник известному сказочному герою В Одессе появился первый в Украине памятник Доктору Айболиту. Скульптуру можно увидеть возле аптеки по адресу улица Королева, 92. Доктор сидит возле дерева, на одной из веток - сова. В руках у Айболита — ложка и тюбик с лекарством. «Если погладить сову, пройдет головная боль. А потрогав ложку, исчезнет чувство голода», — пишут в соцсетях одесситы. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама