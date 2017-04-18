В Норвегии построят первый в мире плавучий подводный тоннель за 25 миллиардов долларов

Администрация общественных дорог Норвегии предлагает построить подводный плавучий тоннель, который должен соединить южный порт Кристиансанн и город Тронхейм через фьорды.

Согласно проекту, тоннель построят из двух изогнутых бетонных труб – по одной на каждое направление, трубы будут расположены на глубине 20-30 метров и подвешены на понтонах. Каждый из туннелей будет достаточно широк для того, чтобы проложить по ним две полосы движения. Фактически, технология представляет собой затопленный до заданной глубины плавучий мост в виде трубы.

Длина тоннеля под Согне-фьордом, который считается самым большим в Европе, составит 1200 метров может появиться к 2035 году.

Предполагается, что проект обойдется в 25 миллиардов долларов и практически в два раза сэкономит автомобилистам время в пути.

Кроме того, в Норвегии осуществляются не менее экзотические проекты строительства тоннелей для океанских морских судов.