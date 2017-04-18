Священник из "Голоса країни-7": "Делаю акценты на глубину, а не на шкурные рефлексы" [фото, видео]

Молитве Александра Клименко зрители отдали 93% своих голосов.

Финалистом команды Тины Кароль в проекте "Голос країни-7" (финал состоится уже в это воскресенье, 23 апреля, на "1+1") стал священник Александр Клименко с композицией "Аксион эстин", молитвой Святой Богородице, исполненной в сопровождении хора. Современные акценты, привнесенные в молитву, сделали выступление отца Александра в праздник Пасхи по-настоящему необычным. Зрители сказали свое слово – за него проголосовало 93% смотревших эфир! Мы позвонили отцу Александру и поговорили о голосе, молитве и духовности.

-Отец Александр, в праздник Воскресения Христова вы исполнили молитву. Вам аплодировали стоя. Да и зрительское голосование говорит само за себя. Это не какая-то раскрученная песня, не формат для шоу, ожидали, что люди так воспримут?

Мне кажется, это вопрос соответствия образа. Сергей Бабкин, когда говорил о своих участницах Марте и Вере, цитировал Рому Дуду: каждый человек приходит на проект показать свой внутренний мир.

И мне было комфортно продлить на сцене молитвенный настрой, который был у меня на протяжении праздничной службы. Я рад, что люди так приняли мой внутренний мир, мое душевное состояние.

Я очень благодарен и Джамале, и Сергею Бабкину за то, что они сказали свое видение, в чем-то критическое, потому что это дало мне возможность взять в руки микрофон и сказать, почему именно я должен был петь эту песню. Все, конечно, не скажешь. А хотелось бы многое сказать. И то, что такая практика в нашей церкви есть. И то, что есть практика исполнения молитвы как песни на сцене. Сербская певица Дивна Любоевич исполняет духовные песни на своих концертах. Хоры духовных академий, семинарий разных городов, и Киева, и Одессы, и Харькова, на многих своих концертах выступают с молитвами. Когда священник поет молитву, это нормально и адекватно.

Кстати, такая практика существует во всем мире, странно, что кого-то это удивляет. Очень много за границей живой современной манеры исполнения молитв.

Раз народ настолько активно сказал "да" своими смс-ми такому варианту исполнения, причем в прайм-тайм, значит, у людей есть жажда к молитве, им этого не хватает.

Вам самому понравилась такая музыкальная обработка?

Мы договорились на репетиции с Тиной, что я звучу только под хор. Мне даже под такую сдержанную обработку петь было очень сложно. Мы ведь привыкли все делать более сдержанно, осторожно.

К этому нужно прийти, чтобы мы стали более раскованными. Мы привыкли к сдержанности в церкви.

Я, возможно, не стану более раскованный. Но, как сказала Тина, она бы закачала этот трек себе в телефон. И я бы хотел, чтобы у молодых людей в их наушниках звучала не музыка, которая их никак не меняет или толкает на худшую сторону, а вот такой трек с молитвой. Сейчас очень много православных монастырей, хоров выпускают свои диски, рассчитывая на что, что их купят и будут слушать. И я тоже буду рад, если треки наподобие такого будут звучать в наушниках молодых людей.

Вы переживали, когда выходили на сцену, или это просто показалось?

Я был уверен в себе, хористах, я тихо помолился, читал 23 псалом, и мне было спокойно, я не переживал. На сцене я запереживал только в один момент, когда озвучили результаты.

Когда стало понятно, что вы проходите дальше?

Даже не в этом дело. Когда сказали, что в Кати только 7%. Я понимал, насколько ей сложно принять такой процент. По-своему попробовал ее поддержать.

Что говорят ваши прихожане в церкви? Болеют за вас?

Да, болеют. Но самое главное, они воспринимают это как позитивный шаг своего священника, своего наставника в парафии. Когда есть какие-то переживания насчет того, как поймут это верующие, православное товарищество, я всегда ориентируюсь на своих парафиян. А они с радостью принимали каждый мой выход. Говорили, что петь молитву для всех людей в такой день – это хорошо.

А как чувствуют себя матушка и ваша новорожденная доченька?

Матушка совершила героический поступок, мне так кажется. Она решила ехать со мной, поскольку перед экраном переживает больше. Маленькой Софийке, мы так назвали доченьку, исполнилось уже две недельки. Жена со старшими детками Давидом и Аней была в зале. Намного легче и спокойнее, когда перед выходом подбежит Давид или Аня, поцелуют, жена возьмет за руку. Хотя, еще раз скажу, на удивление чувствую себя на проекте комфортно.

Думаете, что, возможно, победите?

Сначала финал казался далеко. И мечтательность в христианстве считается плохим духовным состоянием. Но когда уже финал, это просто теория вероятности. Я допускаю такую возможность. Если будет победа, то еще раз подтвердит то, что люди в нашей стране желают слышать настоящий текст, возможно, с более зрелой и уравновешенной подачей, где акценты делаются на глубину, а не на шкурные рефлексы. Для меня это будет показатель того, и я был бы этому очень рад, что человек нуждается и в глубокой музыке, а не только в той, которую сейчас показывают по телевидению.

Кто-то из ваших детей поет?

Соломийка и Софийка еще очень маленькие. Старший Давид – это хозяин, будет настоящим мужчиной, надежным плечом для своей будущей семьи. А Анютка – такой же ветер, каким и я был в детстве. Она поет, занимается музыкой. У нее тоже есть желание пойти на кастинг. Возможно, это будет даже кастинг "Голоса країни".