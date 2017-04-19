В Северной Корее показали уничтожение США (видео)

19.04.17 10:31Сколько просмотров этой статьи172Сколько комментариев этой статьи0

В КНДР похвастались новой ракетой.

Телевидение Северной Корее показало фильм, имитирующий нанесение ракетного удара по США, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В видеоролике, который был показан на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена – деда нынешнего лидера страны, продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее пуск. Она пересекает океан и наносит удар по городу в США. В следующем кадре показан горящий американский флаг на фоне кладбища.

На параде, предшествовавшем показу, была продемонстрирована, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.

Также на праздничном концерте прозвучали песни, прославляющие пуски ракет и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за ракетные пуски. В частности, в песне поется, что "ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму".

Парад и показ видеоролика прошли на фоне небывалой эскалации напряженности на Корейском полуострове. Эксперты сходятся во мнении, что КНРД может до 25 апреля, когда отмечается годовщина создания Корейской народной армии, провести шестое ядерное испытание или пуск ракеты.

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