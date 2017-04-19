08.04.17 09:381310
Sharp представила новый флагман с мощной камерой
|19.04.17 11:57
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Гаджет получил топовый процессор Snapdragon 835 и камеру на 23 Мп.
Гаджет получил топовый процессор Snapdragon 835 и камеру на 23 Мп.
Японская корпорация Sharp представила флагманский смартфон Aquos R, оснащенный топовым процессором последнего поколения Snapdragon 835 и мощной камерой на 23 Мп.
Гаджет также оснащен экраном IPS, выполненным с применением технологии IGZO, имеющим диагональ 5,3 дюйма и разрешение 2560х1440 пикселей.
Также новинка имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, и разрешение основной камеры 22,6 Мп, а фронтальной - 16 Мп.
По части других характеристик известно, что корпус гаджета выполнен из металла и стекла. Смартфон имеет защиту IPx8 от воды и пыли, а также поддерживает технологию быстрой зарядки.
Аккумулятор устройства имеет емкость 3160 мАч. Работает новинка под управлением операционной системы Android 7.1.