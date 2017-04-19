Брови-перья - новый тренд красоты захватил сеть

19.04.17 14:15Сколько просмотров этой статьи203Сколько комментариев этой статьи0

Финская художница по макияжу Стелла Сирон создала новый тренд красоты - брови-перья. На своей странице в соцсети Instagram опубликовала фотографию дизайнерского произведения. На снимке брови разделены горизонтальной линией пополам. Волоски зачесаны в разные от линии стороны, что создает имитацию пера.

Вслед за автором дизайна, необычный тренд подхватили модницы. В социальных сетях стали появляться различные вариации на веяние. Девушки экспериментируют с цветом и добавляют золотого блеска.

Арт-макияж стал главным модным веянием. Тени для век - это устаревший вариант. В новом сезоне огромную популярность приобрели маленькие жемчужины. Располагаются на верхних и нижних веках. В таком макияже дополнением являются широкие подчеркнуты брови и матовые губы.

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