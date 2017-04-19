СМИ назвали самую красивую женщину в мире

Ею была признана 49-летняя актриса Джулия Робертс.

Американская 49-летняя актриса Джулия Робертс была признана самой красивой женщиной в мире по версии издания People. Результаты были обнародованы по итогам составления ежегодного рейтинга и опубликованы на официальном сайте People.

"Прошло 26 лет с тех пор, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке номера People, посвященного рейтингу "Самые красивые в мире", и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой", - отмечается в статье на сайте издания.

В данном заявлении авторы издания довольно прозрачно намекают на самый популярный фильм с участием Робертс - "Красоткой" (Pretty Woman). Известно, что за последнюю четверть века актриса получает этот титул от издания пятый раз.