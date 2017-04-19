Крокодил вылез из канализации возле школы (видео)

К счастью, в тот день учащиеся местной школы находились на весенних каникулах.

Двухметровый крокодил вылез из канализации возле начальной школы Marie Riviere в американском городе Бактаун, штат Луизиана. Аллигатор сильно напугал местных жителей. Им пришлось изрядно попотеть, чтобы поймать агрессивного хищника.

К счастью, в тот день, когда аллигатор появился посреди улицы, учащиеся местной школы находились на весенних каникулах. Как бы то ни было, взрослые тоже не ожидали появления опасного животного рядом с жилыми домами. Им пришлось проявить смекалку, чтобы обезвредить аллигатора.

На пасть крокодила накинули лассо, после чего упиравшуюся рептилию затащили в кузов внедорожника и отвезли в лес. Жители Бактауна связывают появление аллигатора на улице с ливнями, которые заливают Луизиану этой весной.