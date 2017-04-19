Ани Лорак раскритиковали за странный наряд

19.04.17 20:12Сколько просмотров этой статьи116Сколько комментариев этой статьи0

38-летняя певица появилась перед публикой в оригинальном наряде

Певица Ани Лорак удивила необычным образом. Для выступления Каролина выбрала оригинальный наряд с ассиметричным блестящим декором из коллекции певицы Кети Топурии (солистка группы "А-Студио).

По мнению подписчиков в Instagram, короткое платье светло-салатового оттенка с гигантскими накладными карманы, которые оттопырены в разные стороны, не украсило фигуру артистки. Стоимость яркого мини составляет 112 тысяч рублей (около 54 тысяч гривен).

"Цвет не очень", "Непонятное платье", "Ужас", "Странный наряд, квадратный таз", "Платье ужас, портит всю красоту фигуры", "Не Ваше платье", "Фасон очень необычный", "Что за убожество на тебе", – комментируют пользователи.

Похожие новости

18.03.17 16:03"А то что будет?". Очередной скандал с полицей: наряд избил ногами мужчину, который их и вызвал

05.03.17 19:18Охранники певицы Светланы Лободы напали на журналистов

29.11.15 15:30Тимошенко распустила косу и надела эротическое платье

27.01.15 12:06Стало известно, кто взломал Facebook и Instagram

27.01.15 09:36В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой: соцсети не работали более часа

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика