Ани Лорак раскритиковали за странный наряд

38-летняя певица появилась перед публикой в оригинальном наряде

Певица Ани Лорак удивила необычным образом. Для выступления Каролина выбрала оригинальный наряд с ассиметричным блестящим декором из коллекции певицы Кети Топурии (солистка группы "А-Студио).

По мнению подписчиков в Instagram, короткое платье светло-салатового оттенка с гигантскими накладными карманы, которые оттопырены в разные стороны, не украсило фигуру артистки. Стоимость яркого мини составляет 112 тысяч рублей (около 54 тысяч гривен).

"Цвет не очень", "Непонятное платье", "Ужас", "Странный наряд, квадратный таз", "Платье ужас, портит всю красоту фигуры", "Не Ваше платье", "Фасон очень необычный", "Что за убожество на тебе", – комментируют пользователи.