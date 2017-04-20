Ученые обнаружили планету со "стеклянными" дождями

Экзопланета Глизе 436 b находится в 33 световых годах от Земли.

Многие думают, что все планеты по своим физическим характеристикам похожи друг на друга.

Однако, есть несколько типов известных планет, которые существенно отличаются от других.

TrES-2b – это одна из самых темных известных планет во Вселенной. Ее поверхность отражает лишь один процента света ближайшей звезды, она состоит из газовых облаков, а температура на ней более 1100 градусов Цельсия.

Экзопланета Глизе 436 b находится в 33 световых годах от Земли. Особенностью этого космического тела стали специфические свойства гравитации.

Она настолько большая, что по мере таяния ледяной поверхности, он притягивается с огромной силой к ядру. Процесс протекает настолько быстро, что лед не успевает превратиться в пар и остается на поверхности планеты навсегда.

На газовом гиганте HD 189733 A b в созвездии Лисички постоянно выпадают осадки в виде крупного стекла. Стеклянные дожди сопровождаются мощнейшими ураганами, при этом размер планеты больше, чем у Юпитера.