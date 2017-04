Лана Дель Рей совместно с The Weeknd презентовала новый клип (видео) Лана Дель Рей презентовала новый клип совместно с The Weeknd под названием «Lust For Life». Именно так и называется альбом, над которым работала певица и теперь готова представить его. Артисты уже сотрудничали ранее, поэтому этот дуэт известен публике. Клип с романтической и лиричной обстановкой представляет собой двух влюбленных в лице Ланы и The Weeknd, которые сидят на Голливудских холмах на первой букве надписи Hollywood. На протяжении всей песни камера то отдаляет, то приближает парочку, а голоса исполнителей звучат на фоне происходящего. Расслабляющая музыка и органично сочетающийся вокал двух артистов создают атмосферу релакса. Ранее появилась информация, что у Ланы Дель Рей возникли трудности с записью заглавной песни альбома «Lust For Life», поэтому она обратилась за помощью продюсера Макса Мартина, который внес свои корректировки. Присутствие и участие The Weeknd в клипе можно объяснить еще с той стороны, что певцы являются друзьями, прекрасно ладят, поэтому им нравится сотрудничать. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама