Лана Дель Рей совместно с The Weeknd презентовала новый клип (видео)

20.04.17 14:54Сколько просмотров этой статьи106Сколько комментариев этой статьи0

Лана Дель Рей презентовала новый клип совместно с The Weeknd под названием «Lust For Life». Именно так и называется альбом, над которым работала певица и теперь готова представить его. Артисты уже сотрудничали ранее, поэтому этот дуэт известен публике.

Клип с романтической и лиричной обстановкой представляет собой двух влюбленных в лице Ланы и The Weeknd, которые сидят на Голливудских холмах на первой букве надписи Hollywood.

На протяжении всей песни камера то отдаляет, то приближает парочку, а голоса исполнителей звучат на фоне происходящего. Расслабляющая музыка и органично сочетающийся вокал двух артистов создают атмосферу релакса.

Ранее появилась информация, что у Ланы Дель Рей возникли трудности с записью заглавной песни альбома «Lust For Life», поэтому она обратилась за помощью продюсера Макса Мартина, который внес свои корректировки. Присутствие и участие The Weeknd в клипе можно объяснить еще с той стороны, что певцы являются друзьями, прекрасно ладят, поэтому им нравится сотрудничать.

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