Трициклы «Геркулес» как новый вид коммерческого транспорта в Украине

20.04.17 15:31Сколько просмотров этой статьи106Сколько комментариев этой статьи0

Перевозка грузов автомобильным транспортом сегодня требует повышенных расходов. Хорошо сэкономить на доставке помогут недавно появившиеся в Украине трициклы «Геркулес».

Трициклы «Геркулес» пришли в Украину. В непростой экономической ситуации, которая сложилась сегодня в нашей стране, многие владельцы собственного бизнеса задумываются о способах экономии.

В большинстве направлений бизнеса, перевозка различных грузов является одной из базовых статей расходов. Постоянно растущие цены на топливо, необходимость ремонта и обслуживания автомобилей, при их незначительной загрузке, приводят к финансовым потерям.

Чтобы их избежать, необходимо оптимизировать логистику транспортировки грузов, а также искать более экономные варианты перевозки, то есть переходить на малый коммерческий транспорт – например, такой как трициклы «Геркулес».

Что такое трицикл?

Трицикл — транспортное средство с тремя колёсами. Для управления трицикла нужны права категории «А» или категории «B1», в зависимости от веса трицикла. Все обладатели категории «В» (автомобили до 3,5 т, не более 8 пассажирских мест) могут без последствий пересаживаться на трициклы. Что можно перевозить при помощи трициклов «Геркулес»?

Грузоподъемность трициклов «Геркулес» зависит от модели и может составлять от 200 кг до одной тонны. Практически все модели трициклов ГЕРКУЛЕС предлагаются в разных вариантах комплектации. Модели могут быть открытого типа и закрытого (с тентом или кабиной).

Трициклы используются во всех областях малого и среднего бизнеса, крупными предприятиями, службами доставки, в передвижной торговле, коммунальными службами, фермерскими хозяйствами, заводами, портами.

Подходят для перевозки стройматериалов (категория FMCG и т.д.), сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и других грузов. Сфера применения трициклов ограничивается только их грузоподъемностью. Главное преимущество—это их цена и экономичность.

Самые «выносливые» модели, способны перевозить грузы весом около тонны и потреблять от 3,5 литра топлива на 100 километров пути. Минимальное потребление топлива грузовым автомобилем при аналогичной загрузке составляет 8 литров на 100 километров.

Таким образом, при нынешних ценах на бензин, экономия составит около 5 у.е. на 100 километрах. Кроме того, в модельном ряду трициклов «Геркулес» есть электрические версии, способные перевозить грузы весом до 500 кг.

Сколько стоит трицикл «Геркулес»?

Цена трицикла зависит от его модели и комплектации. Стоимость варьируется от 30 до 130 тысяч гривен. «Геркулес» предлагает широкий модельный ряд и большой диапазон дополнительных опций.

Это транспорт с бензиновым или электродвигателем, открытый или закрытый (с кабиной или тентом), с гидравлическим самосвалом, с будкой или термобоксом. Для сравнения, цена базовой модели грузового трицикла «Геркулес J7 250» составляет 112 750 гривен.

Это в 4 раза меньше, чем цена за новый бортовой грузовичок на базе автомобиля «Газель», который сейчас доступен на рынке Украины. Трициклы «Геркулес» могут выступать полноценной альтернативой грузовым автомобилям в сфере малого и среднего бизнеса.

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