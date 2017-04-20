В Испании люди сели пообедать и попали в Книгу рекордов Гиннесса

В испанском городе Авилесза обеденным столом собралось почти 12 тысяч жителей. Таким образом люди установили новый рекорд Гиннесса.

Пиршество под названием Comida en la Calle («Обед на улице») – одно из ключевых мероприятий масштабного фестиваля El Bollo de Avilés в Авилесе.

Несколько тысяч людей в этом городе собираются заобеденным столом уже более столетия.В этом году банкет Comida en la Calle собрал за столомпод отрытым небом 11 тысяч 836 гостей.

Обедая все вместе, жители имеют возможность познакомиться и подружиться между собой. Это мероприятие также привлекает туристов, которые не против отведать блюда местной кухни.