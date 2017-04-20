В сеть просочились чертежи iPhone 8

Пока что внешний вид нового поколения смартфонов от Apple остается тайной, однако в интернете регулярно всплывают чертежи iPhone 8.

На этот раз предполагаемую схему корпуса «восьмерки» обнародовал на своей странице в Tвиттере.

Эта фотография говорит о том, что сканер отпечатковпальцев Touch ID перенесутна заднюю крышку смартфона. Он будет располагаться ниже центракорпуса с фирменным лого Apple. Аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз выразил мнение, что у Apple возникла проблема, связанная с интеграцией сканера под дисплей айфона. Из-за этого компания может и вовсе отказаться от идеи переноса сканера отпечатков пальцев.Чертеж позволяет предположить, что iPhone 8будет оборудован вертикально ориентированным модулем двойной камеры для съемки VR-контента. Кроме того, схема позволяет узнать параметры смартфона: 149,5 мм в высоту и 72,5 мм в ширину. Толщина нового айфона, если верить слухам, составит 8,6 мм.

Последние патенты компании Appleсвидетельствуют о том, чтоновый смартфон обзаведется корпусом из «жидкого» металла. Он является особым сплавом циркония, титана, никеля, меди и других металлов. Структура «жидкого» металла напоминает стекло, однако вместе с тем он отличается высокойпрочностью, устойчивостью к коррозии и отличной износостойкостью. Кроме того, сплав способен скрыть мелкие царапины.Отметим, что из-за проблемс реализацией технических решений компания Apple может отложить выход на рынок нового поколения iPhone. По традиции «яблочная» корпорация презентует свои смартфоны в сентябре.