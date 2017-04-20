Нацсовет по ТВ запретил ретрансляцию очередного телеканала

20.04.17 18:00Сколько просмотров этой статьи103Сколько комментариев этой статьи0

Нацсовет принял решение изъять телеканал Multimania TV из перечня программ, разрешенных для ретрансляции.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию принял решение изъять телеканал Multimania TV из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по ТВ.

«Нацсовет обнаружил информационную заставку с текстом: «Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-48609 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 16.02.2012 телеканалу «Мультимания.ТВ», а также ссылки на сайт телеканала www.multimania.tv. Однако на сайте отсутствуют какие-либо сведения о том, что телеканал латвийский, зато размещаются только российские разрешительные документы, в частности, свидетельство о регистрации и лицензия Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

Также зафиксирована трансляция русскоязычной неидентифицированной коммерческой информации (реклама или спонсорская информация). Согласно украинскому законодательству трансляция/ретрансляция иностранных телепрограмм, содержащих рекламу и происходящих из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и не являются странами ЕС, запрещена.

Украинский регулятор обратился в Национальный совет по электронным медиа Латвии за разъяснением относительно ситуации с европейской юрисдикцией телеканала Multimania TV, на что получил ответ, что 1 декабря 2016 лицензия ООО «VOXELL BALTIC» (Латвия) на вещание для программы Multimania была аннулирована.

Учитывая такие обстоятельства, Национальный совет принял изъять телеканал Multimania TV из перечня программ, разрешенных для ретрансляции.

В то же время иностранные телеканалы Sea TV, Fight Channel World НD, Тele 5 теперь разрешено ретранслировать в кабельных сетях Украины. Перечень разрешенных к ретрансляции программ сейчас насчитывает 161 телеканал.

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