В Instagram анонсировали новинку: приложение будет работать без подключения к сети

20.04.17 18:47Сколько просмотров этой статьи110Сколько комментариев этой статьи0

О том, что популярная соцсеть сможет работать без подключения к всемирной сети, заявило руководство Facebook. Они собираются создать обновление приложения, которое позволит пользователям делать привычные вещи в Instagram без необходимости подключения к интернету.

Решение пришло из-за спроса, ведь 80% юзеров этой соцсети (из 600 млн человек) живут вне Соединенных Штатов Америки и не всегда имеют качественный доступ к интернету. То есть, основная аудитория этого нового приложения – именно такие пользователи.

Больше информации о новинке обещают уже в следующем месяце, однако уже сейчас журналисты издания TechCrunch узнали некоторые детали о будущем приложении. Сообщается, что фолловеры как обычно смогут сохранять фотографии, писать комментарии, ставить лайки и просматривать загруженный ранее контент без доступа к сети. Только активируются все перечисленные функции потом, когда устройство будет подключено к интернету.

О том, что популярная соцсеть сможет работать без подключения к всемирной сети, заявило руководство Facebook. Они собираются создать обновление приложения, которое позволит пользователям делать привычные вещи в Instagram без необходимости подключения к интернету.

Решение пришло из-за спроса, ведь 80% юзеров этой соцсети (из 600 млн человек) живут вне Соединенных Штатов Америки и не всегда имеют качественный доступ к интернету. То есть, основная аудитория этого нового приложения – именно такие пользователи.

Больше информации о новинке обещают уже в следующем месяце, однако уже сейчас журналисты издания TechCrunch узнали некоторые детали о будущем приложении. Сообщается, что фолловеры как обычно смогут сохранять фотографии, писать комментарии, ставить лайки и просматривать загруженный ранее контент без доступа к сети. Только активируются все перечисленные функции потом, когда устройство будет подключено к интернету.

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0 63 0 11:16, Июл 25, 2015 administrator Как обрести популярность в Instagram ОБЩЕСТВО Известно так же о том, что для начала внедрять новинку будут на Android, поскольку приложение направлено на аудиторию развивающихся стран. Там эта оперативная система пользуется большим спросом. Но и для iPhone приложение тоже будет, его обещают запустить несколько позже.

В Facebook уверены, что приложение Instagram без интернета будет иметь успех. Ведь подобный прецедент показал, что смысл в этом есть. Не так давно запустили более простую версию соцсети – Facebook Lite. По данным компании ее использует более 200 млн пользователей. Основная аудитория – Индия, африканские страны и восток. Это очень большой рынок, который отмечается некачественным интернетом и в основном смартфонами на Android.

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