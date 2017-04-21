Facebook разрабатывает специальный интерфейс для глухих людей

Подразделение Facebook разрабатывает специальный интерфейс, который в будущем позволит не только управлять компьютером при помощи силы мысли, но и слышать почти все звуки посредством вибрации кожного покрова. По словам специалистов компании, инновация будет готова к первым тестированиям к концу года.

Прибор получил название Building 8. О его разработке сообщил в минувшем году сам Марк Цукерберг. По его словам, посредством данного интерфейса можно будет не только вводить те или иные данные без помощи конечностей, но и слышать кожным покровом. После этого представители Facebook давали понять, что компания ведет разработки в сфере дополнительной реальности.

Цукерберг отметил, что некоторые разработки будут проводиться совместно с компанией Google, которая изъявила желание также принять участие в проекте. В настоящее время в программе задействовано более шестидесяти человек.

Работа над проектом ведется только шесть месяцев. С Building 8 сотрудничают ведущие технологические университеты в США. Специалисты отмечают, что создание трехмерного интерфейса должно сделать настоящую революцию в науке и технике. Первые прототипы девайсов отправятся на испытания уже к концу текущего года.