В Одессе проведут прайд-неделю и гей-парад

21.04.17 12:26Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Мероприятия намечены с 8 по 13 августа.

В Одессе состоялось очередное собрание организационного комитета фестиваля квир-культуры ОдессаПрайд-2017. По итогам заседания оргкомитет определил даты проведения прайд-мероприятий - с 8 по 13 августа, сообщает Думская.

Как сообщили в организации Гей-альянс Украина, программа ОдессаПрайда-2017 будет включать в себя работу дискуссионных площадок, образовательные воркшопы и встречи с яркими представителями украинского и зарубежного ЛГБТ-сообщества.

Одной из изюминок прайд-недели станет Фестиваль креативных протестов. В течение трех дней одесситы и гости ОдессаПрайда смогут оценить лучшие концепции, представленные в рамках проекта ГАУ Креативные протесты, стартовавшего в середине апреля.

Участниками этого "фестиваля в фестивале" станут авторы лучших идей ненасильственных, мирных форм гражданского активизма. Поддерживать атмосферу праздника и творчества будут музыкальные группы, театральные коллективы и волонтеры художественных мастерских, которые помогут всем желающим создать яркий и оригинальный плакат в стиле креативного протеста.

Завершить прайд-неделю предполагается традиционным Маршем Равенства - уличным шествием в поддержку прав человека для всех, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Организаторы надеются повторить успех прошлого года, поскольку аналогичная акция в 2016-м стала первым в истории Украины успешно проведенным региональным Маршем равенства.

Впервые ОдессаПрайд состоялся в 2015 году. Тогда городские власти через суд добились запрета всех публичных мероприятий, запланированных в рамках фестиваля, в том числе Марша Равенства. Организаторам пришлось ограничиться закрытыми мероприятиями.

Но уже в следующем году оргкомитет ОдессаПрайда и подключившиеся активисты успешно воплотили в жизнь все задуманное, включая Марш Равенства, несмотря на то, что суд запретил его проведение в изначально определенном месте.

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