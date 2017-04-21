В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

Аудитория владельцев iPhone в Соединенных Штатах достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенное аналитической компанией comScore.

По состоянию на конец декабря прошлого года, в США насчитывалось 85,8 млн пользователей смартфонов Apple возрастом не младше 13 лет. Флагманские модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus занимают примерно 15% от общего количества.

По данным аналитиков, самыми популярными являются два предыдущих поколения iPhone 6 и iPhone 6s с версиями Plus, которым принадлежит почти половина рынка. Каждый пятый (18%) обладателей «яблочных» коммуникаторов все еще используют iPhone 5s, iPhone 5c или iPhone 5.

Эксперты Kantar Worldpanel и IHS Markit пришли к выводу, что iPhone является самым популярным смартфоном в США и во всем мире. Результаты comScore указывают на то, что в США доля iOS составляет 43%, а Android занимает 54%.

Ранее аналитическая компания CIRP сообщала, что аудитория владельцев iPhone в Штатах составляет 132 млн человек. Речь идет о грубом предположении, сделанном после опроса 500 пользователей без учета их возраста.