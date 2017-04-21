В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

21.04.17 19:27Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Аудитория владельцев iPhone в Соединенных Штатах достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенное аналитической компанией comScore.

По состоянию на конец декабря прошлого года, в США насчитывалось 85,8 млн пользователей смартфонов Apple возрастом не младше 13 лет. Флагманские модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus занимают примерно 15% от общего количества.

По данным аналитиков, самыми популярными являются два предыдущих поколения iPhone 6 и iPhone 6s с версиями Plus, которым принадлежит почти половина рынка. Каждый пятый (18%) обладателей «яблочных» коммуникаторов все еще используют iPhone 5s, iPhone 5c или iPhone 5.

Эксперты Kantar Worldpanel и IHS Markit пришли к выводу, что iPhone является самым популярным смартфоном в США и во всем мире. Результаты comScore указывают на то, что в США доля iOS составляет 43%, а Android занимает 54%.

Ранее аналитическая компания CIRP сообщала, что аудитория владельцев iPhone в Штатах составляет 132 млн человек. Речь идет о грубом предположении, сделанном после опроса 500 пользователей без учета их возраста.

Похожие новости

20.04.17 16:44В сеть просочились чертежи iPhone 8

06.02.17 09:03Курс валют на 6 февраля: доллар растет, а евро падает

21.01.17 19:50Стали известны детали нового iPhone 8

29.02.16 10:01Темная сторона iPhone: миллиарды гривен украинцев достаются "нелегалам"

27.01.16 18:50iPhone 7 Plus будет выпущен с двумя объективами – аналитик

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика