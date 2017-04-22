Илон Маск пообещал соединить мозг человека и компьютер за четыре года

22.04.17 08:35Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Американский предприниматель, генеральный директор SpaceX и основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск пообещал объединить мозг человека с компьютером за четыре года‍.

В частности, он рассказал о амбициозном проекте его новой компании Neuralink Corp, которая приступила к разработке технологии, позволяющей вживлять в мозг человека чипы размером не более микрона, чтобы связать его с компьютером. Эта технология получила название нейронное кружево.

Известно, что специалисты корпорации принялись за работу еще в марте. По словам Маска, на первом этапе компания Neuralink Corp намерена вывести на рынок новую технологию, чтобы помочь пациентам с поражениями головного мозга, инсультами и раковыми заболеваниями. По расчетам Маска, эта цель будет достигнута приблизительно через четыре года.

Как отметил предприниматель, внедрение технологии, связывающей мозг здорового человека с искусственным интеллектом компьютера, займет в общей сложности от восьми до десяти лет.

Отметим, что Илон Маск, чье состояние оценивается в 10,7 млрд долларов, входит в топ самых богатых людей в мире.

В конце прошлого года Маск вошел в состав Президентского форума по стратегии и политике, чтобы консультировать президента США Дональда Трампа.

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