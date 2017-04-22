Николаевский нардеп Давид Макарьян возглавил список самых сексуальных парламентариев

22.04.17 09:47Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

В Сети появился рейтинг самых сексуальных народных депутатов. Ожидаемо для николаевцев, его возглавил известный знаток дорогих иномарок и одинокий отец Давид Макарьян. Хотя, сердца парламентских журналисток он покорил другими своими дстоинствами.

Ретинг составила Ахава Тесленко, для Факты ICTV

Понятие сексуальности, безусловно, относительное. Как говорится: на вкус и цвет… Но колдовские чары наших управленцев никто не отменял и в зале заседаний Верховной Рады их тоже не спрячешь. Народных избранников у нас достаточно. Но только некоторым, глядя в глаза, так и хочется дать бразды правления, здесь и сейчас

Итак, десяточка самых сексуальных нардепов.

  1. Владимир Парасюк

Потому, то хорошие девочки/женщины любят плохих мальчиков. И чаще всего любят глазами. А любить в Парасюке можно многое, начиная хотя бы с непредсказуемости и… растяжки. Короче говоря, фан-клуб Парасюка растет с каждым днем, как и состояние.

  1. Евгений Рыбчинский

Бесконечно стильный, хорошо сложен. С балкона ВР его всегда видно в толпе.

Неисправимый романтик, может и стихи зачесть и на гитарке залобать, ух.. А как поет… Любая украинка захочет ему сварить борщ с перцем. Не муж, а мечта!

  1. Нестор Шуфрич

Как мужчина очень привлекателен для женщин разного калибра. Образ запретного плода придает еще большего шарма. Такой себе змей-искуситель.

Знает себе цену, что явно видно по улыбочке. И цена там явно высока, ибо выглядит он всегда готовым отразить любую ферамонную атаку.

  1. Андрей Ильенко

Вот уж где соединение титанического спокойствия и искорок в глазах!

В этом тихом омуте скорее всего водятся черти… хотя Ильенко их тщательно скрывает и не дает усомниться в том, что действительно хочет для страны иной судьбы.

  1. Владимир Бандуров

Стильный, сдержанный, причем одинаково хорош, как в костюме, так и в халате на заводе. Не поленитесь оценить, Гугл в помощь.

Вот его точно можно любить ушами: тягучий голос с легким придыханием… Можно озвучивать фильмы для взрослых.

И чего его так редко приглашают на ток-шоу…

  1. Сергей Левочкин

Его взглядом можно заряжать не только женщин, но и воду. Отлично бы сыграл роль Воланда в легендарном произведении Булгакова. Он игрок. Тонкий, азартный. Это и сводит с ума женщин. Но только тех, которые чувствуют его нюхом и не обделены интеллектом.

4 . Олег Ляшко

По всем канонам красоты и привлекательности – он “намбер ван”. Хоть личность и спорная. Особенность Ляшко – хоть сейчас под венец. Многим у него поучиться не мешало бы. Я уже не говорю о стабильном шлейфе дорогих парфюмов. В Верховной Раде его можно найти по запаху…

  1. Андрей Билецкий

Всегда говорила, что бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и интервью Билецкого.

Истинный представитель “альфа самцов”. Хотя всячески делает вид, что к нему это не относится, и с детской непосредственностью в глазах рассказывает о необходимости замуровать российские банки.

Короче, экземплярчик еще тот, но сексуален чертовски.

  1. Борислав Береза

Рядом с Березой чувствуешь себя кроликом на территории удава. Ему свойственно набрасывать флюиды не только на условную жертву, но и всем потенциальным в радиусе 10 метров нет спасения.

Не так давно встретила его на акции в толпе просто окруживших его женщин. И да: нет у меня ни одной подружки, которая бы не сказала, что Береза – это чистый секс. Согласна с ними.

  1. Давид Макарьян

Эта птичка для истинных охотниц. Дерзок, умен, красив, уверен в себе, достаточно циничен, что бьет еще сильнее по женскому самолюбию. Всегда знает, что сказать.

Дополняет все свои прелести отличным вкусом.

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