Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил позже начинать учебный день в школе. Об этом он заявил, в ходе ежегодного Послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

Белорусский президент на примере своей семьи рассказал, как тяжело учиться нынешним школьникам.

«Вчера у сына было семь уроков, каждый день ребенок просыпается в 06:30. В этом вопросе следует разобраться и начинать учебу в школе в 9 часов утра, несмотря на то, что многим родителям надо раньше на работу», - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, ранние подъемы для старшеклассников - это нормально. А малышам, нужно дать поспать лишний час, так как все свое свободное время они вынуждены тратить на учебу.

«Если ребенок параллельно с учебой занимается еще и спортом, а это необходимо для здоровья, то просто беда. Он не выдерживает такой темп», - подчеркнул глава государства.

А вот студенты в вузах, по мнению Лукашенко, должны работать на полную катушку, особенно если поступили исходя из своих способностей и знаний.

Президент Белоруссии также обратил внимание, что существует проблема набрать в войска специального назначения молодых людей с соответствующим здоровьем. «Это серьезная проблема, которую нужно решить», -отметил он.