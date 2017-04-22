В Одессе сняли на видео очередного оригинала (ВИДЕО) В Одессе взрослый парень шел по улице, держа за веревочку детскую машинку. Одессит Андрей Юрченко стал очевидцем очередного сумасбродства в нашем городе. Молодой человек катил за веревочку по тротуару игрушку. Автор видео предполагает, что парень "вспомнил детство". Ранее чудачка в Одессе таким образом выгуливала утюг по Дерибасовской. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама