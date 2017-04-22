В Одессе сняли на видео очередного оригинала (ВИДЕО)

22.04.17 12:28Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

В Одессе взрослый парень шел по улице, держа за веревочку детскую машинку.

Одессит Андрей Юрченко стал очевидцем очередного сумасбродства в нашем городе. Молодой человек катил за веревочку по тротуару игрушку.

Автор видео предполагает, что парень "вспомнил детство".

Ранее чудачка в Одессе таким образом выгуливала утюг по Дерибасовской.

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Суббота, 22.04.2017

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