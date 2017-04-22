08.04.17 20:441930
В Одессе сняли на видео очередного оригинала (ВИДЕО)
|22.04.17 12:28
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В Одессе взрослый парень шел по улице, держа за веревочку детскую машинку.
В Одессе взрослый парень шел по улице, держа за веревочку детскую машинку.
Одессит Андрей Юрченко стал очевидцем очередного сумасбродства в нашем городе. Молодой человек катил за веревочку по тротуару игрушку.
Автор видео предполагает, что парень "вспомнил детство".
Ранее чудачка в Одессе таким образом выгуливала утюг по Дерибасовской.